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"Россети": инвестпрограмма "ФСК ЕЭС" на 2017 г. составит 98,1 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
26 августа, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
В 2016 г. инвестпрограмма ФСК составит 99 млрд руб.
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") на 2017 г. составит 98,1 млрд руб., всего за 2016-2020 гг. на финансирование инвестпрограммы будет направлено 471,1 млрд руб., сообщила заместитель генерального директора "Россетей" по инвестициям Светлана Балаева в ходе телефонной конференции.

По ее словам, объем инвестпрограммы на 2018 г. составит 91,5 млрд руб., на 2019 г. - 89,7 млрд руб., на 2020 г. - 92,8 млрд руб.

"За период 2016-2020 гг. общий объем по финансированию (инвестпрограммы) составляет 471 млрд 116 млн руб.", - сказала Балаева.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. инвестпрограмма ФСК составит 99 млрд руб.

"ФСК ЕЭС" является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВа. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6% является компания "Россети". Генеральный директор "Россетей" Олег Бударгин в августе этого года был избран председателем совета директоров ФСК.

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