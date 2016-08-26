"Россети": инвестпрограмма "ФСК ЕЭС" на 2017 г. составит 98,1 млрд руб.

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
Юрий Куклачев планирует создать Дворец кошки в АшкелонеОбщество 26 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Объем инвестиционной программы ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") на 2017 г. составит 98,1 млрд руб., всего за 2016-2020 гг. на финансирование инвестпрограммы будет направлено 471,1 млрд руб., сообщила заместитель генерального директора "Россетей" по инвестициям Светлана Балаева в ходе телефонной конференции.
По ее словам, объем инвестпрограммы на 2018 г. составит 91,5 млрд руб., на 2019 г. - 89,7 млрд руб., на 2020 г. - 92,8 млрд руб.
"За период 2016-2020 гг. общий объем по финансированию (инвестпрограммы) составляет 471 млрд 116 млн руб.", - сказала Балаева.
Ранее сообщалось, что в 2016 г. инвестпрограмма ФСК составит 99 млрд руб.
"ФСК ЕЭС" является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВа. Крупнейшим акционером ФСК с долей 80,6% является компания "Россети". Генеральный директор "Россетей" Олег Бударгин в августе этого года был избран председателем совета директоров ФСК.