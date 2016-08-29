"Т плюс" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза, до 117 млн руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Т плюс" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составила 117 млн руб., следует из материалов компании.
Выручка увеличилась на 5,8%, до 166,08 млрд руб., операционные расходы - на 6,17%, до 146,48 млрд руб., операционная прибыль выросла на 8%, до 9,38 млрд руб.
Совокупные обязательства "Т Плюс" с начала года сократились на 4,9%, до 247,45 млрд руб., совокупные активы - на 2,7%, до 456,75 млрд руб.
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. В состав "Т Плюс" входят ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".