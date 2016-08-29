"Транснефть" направила 25 млрд рублей на частичное досрочное погашение китайского кредита

Первые чартерные рейсы из России в Турцию отправятся 4-5 сентябряЭкономика и бизнес 29 августа, 11:35
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в ПодмосковьеПроисшествия 29 августа, 11:35
Трубач в течение недели будет будить жителей Томска игрой на крыше филармонииСибирь 29 августа, 11:17
Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октябряПроисшествия 29 августа, 11:10
Школы новосибирской области получат 48 новых автобусов за 76 млн руб.Сибирь 29 августа, 11:07
Гражданский форум-диалог в Новоуральске одобрил стратегические инициативы АО "ТВЭЛ"Новости партнеров 29 августа, 11:04
Алексей Дюмин: повышение престижа рабочих специальностей – одна из приоритетных задачНовости партнеров 29 августа, 11:02
"Мостотрест" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз - до 476 млн руб.Транспорт 29 августа, 10:50
Электронный дискаунтер "Ситилинк" открыл магазин в НовосибирскеНовости партнеров 29 августа, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Транснефть" направила средства от размещения облигаций на досрочное частичное погашение кредита Банка развития Китая, говорится в отчете компании по МСФО.
В июле 2016 года ПАО "Транснефть" путем открытой подписки разместило неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя на общую сумму 10 млрд рублей и ставкой купона 9,65%. В августе 2016 года компания через открытую подписку разместила такие же облигации на общую сумму 15 млрд рублей со ставкой купона 9,45%.
"Денежные средства от выпущенных облигаций направлены на частичное досрочное погашение кредита Банка развития Китая", - говорится в отчете.
Поставки российской нефти в КНР по нефтепроводу Сковородино - Мохэ в рамках трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" начались в 2011 году, после достижения соответствующих договоренностей между компаниями "Роснефть", "Транснефть" и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация). В 2013 году стороны договорились нарастить поставки нефти и довести их на пике до 30 млн тонн.
В соответствии с соглашением, подписанным в апреле 2009 г., Пекин предоставил российским компаниям "Роснефть" и "Транснефть" кредит в размере в $25 млрд на 20 лет под экспорт нефти в объеме 15 млн тонн в год.
"Транснефть" получила $10 млрд из этого кредита. В рамках проекта было построено ответвление от нефтепровода ВСТО, включающее объекты нефтепроводной инфраструктуры.