"Интер РАО" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,14 раза, до 61,96 млрд руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Интер РАО" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 года выросла в 3,14 раза и достигла 61,96 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка в отчетном периоде возросла на 3,4%, до 407,093 млрд рублей. Доналоговая прибыль компании выросла в 2,9 раза и составила 69,303 млрд рублей.