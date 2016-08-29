МОЭСК в I полугодии сократило чистую прибыль в 3 раза, до 1,87 млрд руб.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" (входит в "Россети") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-июне 2016 г. составила 1,87 млрд руб., что в три раза ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 9,3% по сравнению с первым полугодием 2015 г., до 67,2 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась в три раза, до 2,7 млрд руб.

Объем долгосрочных обязательств компании по состоянию на 30 июня 2016 г. составил 98,9 млрд руб. против 94,6 млрд руб. на 31 декабря 2015 г.

МОЭСК обслуживает потребителей Москвы и Московской области. Компания оказывает услуги по доставке электроэнергии потребителям и технологическому присоединению к электрическим сетям. Контрольным пакетом акций МОЭСК (50,9%) владеют "Россети".