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"Квадра" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза - до 979 млн руб.

Экономика и бизнес ТЭК
29 августа, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Выручка от реализации увеличилась на 1,4% и составила 24,8 млрд руб.
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Квадра" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. составила 979 млн руб., что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошедшего года, следует из отчетности компании.

Выручка от реализации увеличилась на 1,4% и составила 24,8 млрд руб. В том числе выручка от реализации электроэнергии - 6,6 млрд руб. (6,7 млрд руб. - в I полугодии 2015 г.), мощности - 4,45 млрд руб. (4,8 млрд руб. за 6 месяцев 2015 г.), тепловой энергии - 13,25 млрд руб. (12,47 млрд руб. годом ранее).

Совокупные обязательства группы на 30 июня составили 34,8 млрд руб., что на 8,7% меньше, чем на 31 декабря 2015 г.

ОАО "Квадра" является одной из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний, созданных в процессе реформирования РАО "ЕЭС России". Производственные активы компании расположены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Общая установленная электрическая мощность - 3,52 тыс. МВт, тепловая - 15,26 тыс. Гкал/ч.

Основной пакет голосующих акций компании принадлежит группе "Онэксим" Михаила Прохорова.

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