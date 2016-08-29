"Интер РАО" в III-IV кварталах планирует погасить около 30 млрд руб. общей задолженности

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" в III-IV кварталах 2016 г. планирует погасить около 30 млрд руб. общей задолженности. Об этом в ходе телефонной конференции сказал представитель компании.

"В третьем - четвертом квартале планируем погасить примерно 30 млрд (руб.) задолженности",- сказал он.

В 2015 г. чистый долг компании с учетом депозитов со сроком от 3 до 12 месяцев составил 7,7 млрд руб., что на 78,4% ниже показателя 2014 г.

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за I полугодие 2016 г. выросла в 3,14 раза и достигла 61,96 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 41,9% - до 52,9 млрд руб.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии.

В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Интер РАО" и находящихся под ее управлением, превышает 34,3 ГВт.