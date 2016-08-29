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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" не получало предложений о покупке Рефтинской ГРЭС у компании "Энел Россия". Об этом в ходе телефонной конференции сказал представитель компании.
"Мы не получали предложения о приобретении данного актива. Мы для себя оцениваем возможность, параметры и на каких условиях", - отметил он.
Говоря о покупке другого актива - компании "Квадра", представитель "Интер РАО" сообщил, что данный актив не рассматривается для приобретения, хотя ранее такая возможность обсуждалась.
"Что касается "Квадры", то 2,5 года назад мы изучали такую возможность (покупки актива). На текущий момент от этих планов отказались и не планируем приобретать", - сказал он.