Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в I полугодии упала на 37% - до 105,4 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года снизилась на 37% и составила 105,392 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Лукойла" за первое полугодие сократилась на 13,7%, до 2,516 трлн рублей. Показатель EBITDA за отчетный период сократился на 8,6%, до 145,48 млрд рублей. При этом EBITDA без учета проекта "Западная Курна-2" снизилась на 0,4% и составила 353,179 млрд рублей.

Свободный денежный поток вырос во II квартале 2016 года на 56,5% по сравнению с I кварталом 2016 года и в 3,4 раза по сравнению со II кварталом 2015 года. В результате, по итогам первого полугодия 2016 года свободный денежный поток увеличился до 93,406 млрд рублей.

В первом полугодии 2016 года финансовые результаты снизились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, что в основном связано со снижением средних мировых цен на углеводороды, ростом базовой ставки НДПИ на нефть, снижением величины компенсации по проекту "Западная Курна-2", а также снижением маржи переработки. Данные факторы были частично компенсированы положительным эффектом обесценения рубля относительно доллара США и евро. Кроме того, положительное влияние на динамику финансовых результатов оказали увеличение объемов переработки, существенное улучшение структуры выпуска продукции на НПЗ компании, рост объемов реализации через высокомаржинальные каналы сбыта, а также эффективный контроль над расходами.

Во II квартале 2016 года выручка от реализации выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 13,7%, показатель EBITDA практически не изменился, а чистая прибыль выросла в 1,5 раза. Данная динамика в основном связана с увеличением средних мировых цен на углеводороды, что было нивелировано снижением величины компенсации по проекту "Западная Курна-2", укреплением рубля к доллару США и евро и снижением маржи переработки, в том числе из-за роста акцизов на топливо в России. На величину и динамику чистой прибыли существенное влияние оказал неденежный эффект от курсовых разниц, связанный с высокой волатильностью валютного курса.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль "Лукойла" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2016 года упала в 3,9 раза и составила 54,749 млрд рублей. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в 2015 году сократилась на 18,7%, до 302,29 млрд рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, по МСФО за 2015 год снизилась на 26%, до 291 млрд рублей.