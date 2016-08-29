Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в I полугодии 2016 г. выросла на 37%, до 25,5 млрд руб.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Русгидро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2016 г. выросла на 37% и составила 25,5 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 10% и составила 187,86 млрд руб.

EBITDA "Русгидро" в первом полугодии выросла на 42%, до 48 млрд руб. против 33,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль компании увеличилась в 1,5 раза и составила 32,5 млрд руб.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Крупнейшим акционером компании является государство (67,12% уставного капитала).