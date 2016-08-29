"Лукойл" возместил уже $6,2 млрд затрат на "Западную Курну - 2" в Ираке

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Лукойл" на конец первого квартала 2016 года возместил $6,24 млрд затрат на разработку месторождения "Западная Курна - 2" в Ираке, не возмещенными остаются $1,5 млрд, следует из материалов компании.

По данным "Лукойла", в первом квартале с "Западной Курны - 2" было получено компенсационной нефти еще на $1,071 млрд. Общие затраты компании на проект на 30 июня 2016 года оцениваются в $7,23 млрд.

Объем добычи на "Западой Курне - 2" в втором квартале составил 5,4 млн тонн против 4,521 млн тонн за аналогичный период 2015 года. В счет погашения задолженности было отгружено 2,588 млн тонн нефти.

Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сообщал, что в 2016 году компания инвестирует в Ираке $50 млн и получит $1,5 млрд компенсации. Проект "Западная Курна - 2" должен окупиться до конца 2016 года.

"Западная Курна - 2" расположена на юге Ирака в 65 км от города Басра. Участниками проекта по его разработке являются Южная нефтяная компания министерства нефти Ирака и консорциум подрядчиков, состоящий из "Лукойла" (75%) и государственной Северной нефтяной компании Ирака (25%).