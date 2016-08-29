Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нижнекамскнефтехим" в I полугодии увеличил прибыль по МСФО на 22,3% - до 15,9 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
29 августа, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Выручка НКНХ за отчетный период выросла на 7% и достигла 81,3 млрд руб.
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) в I полугодии 2016 г. увеличило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 22,3% - до 15,9 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка НКНХ за отчетный период выросла на 7% и достигла 81,3 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 27% - до 20,2 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г.

"Нижнекамскнефтехим" (входит в группу компаний "Таиф") основано в 1967 г., занимает лидирующие позиции в России по производству синтетических каучуков и пластиков. Выпускает более 140 видов продукции, которую экспортирует в 52 страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. На экспорт поставляется около 50% продукции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове
3
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено
4
Москвичка пыталась покончить с собой на станции метро "Домодедовская"
5
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
6
На Ставрополье убита кандидат в депутаты сельсовета от "Единой России"
7
СМИ: глава "Роснефти" предлагает правительству продать 50,08% акций "Башнефти" за $5 млрд
Темы дня
Реклама