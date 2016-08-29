"Нижнекамскнефтехим" в I полугодии увеличил прибыль по МСФО на 22,3% - до 15,9 млрд руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) в I полугодии 2016 г. увеличило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 22,3% - до 15,9 млрд руб., говорится в отчете компании.
Выручка НКНХ за отчетный период выросла на 7% и достигла 81,3 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 27% - до 20,2 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г.
"Нижнекамскнефтехим" (входит в группу компаний "Таиф") основано в 1967 г., занимает лидирующие позиции в России по производству синтетических каучуков и пластиков. Выпускает более 140 видов продукции, которую экспортирует в 52 страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. На экспорт поставляется около 50% продукции.