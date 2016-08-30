Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО во II квартале увеличилась на 2,8% - до 29, 26 млрд руб.

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Башнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии снизилась на 0,1% - до 29, 26 млрд руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по итогам второго квартала к первому кварталу выросла на 2,8% - до 29,26 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка "Башнефти" от реализации сократилась в первом полугодии на 7,6% - до 273,1 млрд руб., по итогам второго квартала увеличилась на 8,1% - до 141,86 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам второго квартала вырос на 17% - до 33,4 млрд рублей, по итогам полугодия остался на прежнем уровне и составил 61,95 млрд руб.
Капитальные затраты в первом полугодии увеличились на 38,4% по сравнению с первым полугодием 2015 года - до 38,1 млрд рублей.