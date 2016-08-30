Эксперт: азиатское энергокольцо требует энерготранзита и снижения поставок сырья

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Для реализации идеи создания Азиатского суперэнергокольца необходимо наладить международный обмен товарами с высокой добавленной стоимостью, постепенно снижая объемы поставок сырья, и обеспечить транзит электроэнергии между странами с учетом распределения нагрузок во времени. Такое мнение в интервью ТАСС высказал исполняющий обязанности генерального директора "Дальневосточной энергетической управляющей компании" Дмитрий Селютин.

"Идея создания Азиатского суперэнергокольца, о котором говорили несколько лет назад, продолжает жить. Для этого необходимо переходить к более глубоким формам международного сотрудничества в целом в топливно- энергетическом комплексе, имея в виду решение двух задач. Задача первая - наладить взаимообмен продукцией, товарами с высокой долей добавленной стоимости, постепенно снижая удельный вес кооперационных поставок непереработанного сырья - угля, нефти, газа. Единственный продукт такого рода, который в избытке имеется на российском рынке, - это электричество", - сказал Селютин.

По его словам, вторая задача - обеспечить транзит электроэнергии между странами. "Транзит электрогенерации связан с потребностью национальных экономик в покупной электроэнергии в силу различных временных балансовых нагрузок. Например, когда электроэнергия наших гидростанций Востока практически не востребована в регионе, она востребована на юге Китая или где-то еще", - добавил собеседник агентства.

Однако, отметил Селютин, продвижения в решении этих задач в последние годы нет, в частности, из-за того, что появляются технологии более глубокой переработки природных ресурсов. "Мы по-прежнему живем в парадигме необходимости строительства больших трубопроводных систем, от чего отказался практически весь мир. И большой красивый дальневосточный газовый проект развивается, к сожалению, на технологиях прошлого века. Это может устраивать нас, наверное, это устраивает в силу технологического уровня наших партнеров в Китае, но это не может устраивать Россию, поскольку данное решение не отвечает на те вызовы, которые предъявляет мировая экономика", - считает Селютин.

Еще одной проблемой, по мнению Селютина, является то, что в России, в отличие от остального мира, не растет доля источников возобновляемой энергии. "Существуют разные прогнозы, но я склонен более доверять тем, которые говорят, что в течение ближайших двадцати лет электроэнергетика во всем мире станет принципиально другой, ориентированной на возобновляемые источники энергии - на энергию солнца, ветра, гидроресурсы самого разного рода. И мне кажется, что именно этот тренд международного сотрудничества в электроэнергетике должен сейчас приобрести главную составляющую - составляющую обмена технологиями получения новых возобновляемых источников электроэнергии", - отметил он.