"Лукойл" сохранит добычу нефти в 2017 г. на уровне 2015 г. за счет ввода месторождений

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Лукойл" сохранит объем добычи нефти в 2017 году на уровне 2015 года за счет введения в эксплуатацию месторождений. Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами заявил директор подразделения "Рынки капиталов" компании Павел Жданов.

В 2015 году компания увеличила добычу нефти на 3,6% - до 100,7 млн тонн

"Да, мы заявляем, что с запуском новых проектов, которые запланированы на конец этого года, мы компенсируем снижение добычи в 2015-2016 годах. Таким образом, общий прогноз, что уровень добычи в 2017 году сравняется с уровнем 2015 года", - сказал он.

В 2016 году компания планирует запустить Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе и месторождение имени Владимира Филановского в Каспийском море.