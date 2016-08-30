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"Лукойл" сохранит добычу нефти в 2017 г. на уровне 2015 г. за счет ввода месторождений

Экономика и бизнес ТЭК
30 августа, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В 2016 году компания планирует запустить Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе и месторождение имени Владимира Филановского в Каспийском море
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Лукойл" сохранит объем добычи нефти в 2017 году на уровне 2015 года за счет введения в эксплуатацию месторождений. Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами заявил директор подразделения "Рынки капиталов" компании Павел Жданов.

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В 2015 году компания увеличила добычу нефти на 3,6% - до 100,7 млн тонн

"Да, мы заявляем, что с запуском новых проектов, которые запланированы на конец этого года, мы компенсируем снижение добычи в 2015-2016 годах. Таким образом, общий прогноз, что уровень добычи в 2017 году сравняется с уровнем 2015 года", - сказал он.

В 2016 году компания планирует запустить Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе и месторождение имени Владимира Филановского в Каспийском море.

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