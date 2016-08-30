"Россети" разместили 10-летние облигации объемом 10 млрд руб. в пользу ВЭБа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Россети" 30 августа завершили размещение биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей и сроком погашения 10 лет. Как сообщает пресс-служба компании, ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых, выпуск облигаций был размещен в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ).

Структурой выпуска предусматривается возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента через 3 года и 5 лет с даты начала размещения.

Организатором и андеррайтером выпусков выступил Газпромбанк.

"Благодаря данной сделке "Россети" привлекли финансирование на лучших из возможных условий. По моей информации, с середины 2014 года на публичном рынке не существовало сделок с аналогичными стоимостными параметрами. Мы высоко ценим поддержку и конструктивный диалог с ВЭБ", - цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора по финансам "Россетей" Егора Прохорова.

Он также отметил, что привлеченные денежные средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля дочерних обществ компании.