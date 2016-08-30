"Россети" разместили 10-летние облигации объемом 10 млрд руб. в пользу ВЭБа

Белый дом: власти США не обвиняли ни одну страну в совершении хакерских атакМеждународная панорама 30 августа, 19:29
Березуцкий: сборная России по футболу должна изменить отношение болельщиков к себеСпорт 30 августа, 19:22
Черчесов: футболист сборной России Дзагоев, скорее всего, не сыграет с командой ТурцииСпорт 30 августа, 19:10
В Швейцарии найдены обломки военного самолетаПроисшествия 30 августа, 19:03
Жеребец Рамзана Кадырова выиграл скачки на приз президента ТатарстанаСпорт 30 августа, 19:01
Василий Березуцкий будет капитаном сборной РоссииСпорт 30 августа, 19:00
Северные конвои обеспечили 23% поставок по программе ленд-лиза в СССРНовости Архангельской области 30 августа, 18:59
В японской Вакаяме вооруженный преступник дважды скрылся от полицииПроисшествия 30 августа, 18:57
ФАС согласовала присоединение к МДМ банку Бинбанка, "Бинбанк Столица" и "Бинбанк Мурманск"Экономика и бизнес 30 августа, 18:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Россети" 30 августа завершили размещение биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 10 млрд рублей и сроком погашения 10 лет. Как сообщает пресс-служба компании, ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых, выпуск облигаций был размещен в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ).
Структурой выпуска предусматривается возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента через 3 года и 5 лет с даты начала размещения.
Организатором и андеррайтером выпусков выступил Газпромбанк.
"Благодаря данной сделке "Россети" привлекли финансирование на лучших из возможных условий. По моей информации, с середины 2014 года на публичном рынке не существовало сделок с аналогичными стоимостными параметрами. Мы высоко ценим поддержку и конструктивный диалог с ВЭБ", - цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора по финансам "Россетей" Егора Прохорова.
Он также отметил, что привлеченные денежные средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля дочерних обществ компании.