Chevron подписала 10-летний контракт на поставку в Китай до 0,6 млн тонн СПГ ежегодно

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Американская нефтегазовая корпорация Chevron подписала 10-летний контракт с китайской ENN LNG Trading Company Limited (ENN) на поставку до 0,65 млн тонн СПГ ежегодно. Об этом говорится в сообщении американской компании.
Поставки газа начнутся с 2018 года или в начале 2019 года.
Chevron за последние несколько месяцев заключила уже два контракта на поставку СПГ в Китай. Так, в июле - с Singapore Carbon Hydrogen Energy Pte., "дочкой" китайской частной компании JOVO на поставку с 2018 года СПГ в объеме до 0,5 млн тонн ежегодно в течение пяти лет. В декабре 2015 года - с China Huadian Green Energy. Он предполагает поставки до 1 млн тонн сжиженного газа в течение 10 лет, начиная с 2020 года.
Кроме того, Chevron совместно с китайской государственной CNPC реализуют проект Чуаньдунбэй (Chuandongbei), который предполагает добычу газа на месторождении Лоцзячжай (Luojiazhai). Потенциал месторождения оценивается в 345 млн куб. футов в сутки (1 куб. фут = 0,02 куб. м). "Мы нацелены на то, чтобы стать одним из 10 крупнейших поставщиков СПГ в мире", - говорил исполнительный вице-президент компании Майк Вирт.