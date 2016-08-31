Башкирия в 2017 г. может потерять 1 млрд руб. при распределении акцизов на нефтепродукты

Три авиакомпании подали заявки на выполнение чартеров в Турцию из ЕкатеринбургаНовости Урала 31 августа, 11:50
Путин посетил Нахимовское училищеПолитика 31 августа, 11:30
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президентаМеждународная панорама 31 августа, 11:00
ЦИК: недостоверные сведения о доходах и счетах не повлекут снятие кандидатов с выборовПолитика 31 августа, 10:54
Особый противопожарный режим отменили в Бурятии, где стихли лесные пожарыСибирь 31 августа, 10:52
Карантин по сибирской язве, введенный 25 июля на Ямале, снятПроисшествия 31 августа, 10:51
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"Культура 31 августа, 10:46
СК и прокуратура проводят проверку по факту схода грузового вагона в Красноярском краеСибирь 31 августа, 10:40
СМИ: строительство московского метро подорожало в 1,5 раза - до 1,3 трлн руб.Транспорт 31 августа, 10:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 31 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Бюджет Башкирии может недополучить более 1 млрд рублей в 2017 году в случае распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства финансов республики.
"На 2017 год выпадающие доходы бюджета республики от передачи 12% в федеральный бюджет прогнозируются в сумме более 1 млрд рублей с учетом снижения ставок акцизов на нефтепродукты", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что снижение ставок на автомобильный бензин 5-го класса произойдет на 26,7%, дизельное топливо - на 3,8%, прямогонный бензин - на 6,1%, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей - на 10%.
"В связи с изменением норматива распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета Башкирия недополучает ежемесячно около 130 млн рублей акцизов", - добавили в минфине республики.
С 1 июня 2016 года в РФ изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. Так, в федеральный бюджет доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 88%.
Как ранее сообщал ТАСС, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 октября рассмотреть предложение о сохранении ранее действующего норматива о зачислении 100% доходов от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты.