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Башкирия в 2017 г. может потерять 1 млрд руб. при распределении акцизов на нефтепродукты

Экономика и бизнес ТЭК
31 августа, 10:13 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
С 1 июня 2016 года в РФ изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты
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УФА, 31 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Бюджет Башкирии может недополучить более 1 млрд рублей в 2017 году в случае распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства финансов республики.

"На 2017 год выпадающие доходы бюджета республики от передачи 12% в федеральный бюджет прогнозируются в сумме более 1 млрд рублей с учетом снижения ставок акцизов на нефтепродукты", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что снижение ставок на автомобильный бензин 5-го класса произойдет на 26,7%, дизельное топливо - на 3,8%, прямогонный бензин - на 6,1%, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей - на 10%.

"В связи с изменением норматива распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета Башкирия недополучает ежемесячно около 130 млн рублей акцизов", - добавили в минфине республики.

С 1 июня 2016 года в РФ изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. Так, в федеральный бюджет доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 88%.

Как ранее сообщал ТАСС, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 октября рассмотреть предложение о сохранении ранее действующего норматива о зачислении 100% доходов от акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты.

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