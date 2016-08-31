Генсек ОПЕК обсудит 5 сентября в Тегеране возможность "заморозки" уровня добычи нефти

Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. ВидеотрансляцияПолитика 31 августа, 17:51
Футболист сборной России Алан Дзагоев сможет сыграть в матче с ганцамиСпорт 31 августа, 17:47
Цена нефти марки Brent упала ниже $48 за баррельЭкономика и бизнес 31 августа, 17:33
Бывшие футболисты "Спартака" Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк перешли в "Анжи"Спорт 31 августа, 17:29
Тражукова заявила, что приняла извинения Мамиашвили и отзовет свое исковое заявлениеСпорт 31 августа, 17:06
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве с 1 сентября не изменитсяПлатные парковки и эвакуация автомобилей 31 августа, 16:51
ТАСС стал генеральным информационным партнером Вольного экономического общества РоссииНовости агентства 31 августа, 16:47
Индийский борец Датт хочет, чтобы олимпийская медаль Кудухова осталась в семье спортсменаСпорт 31 августа, 16:36
Минспорт обеспокоен приостановкой стройки 5-звездочных отелей в Ростове к ЧМ-2018Спорт 31 августа, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕГЕРАН, 31 августа. /ТАСС/. Новый генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо обсудит 5 сентября с министром нефти Исламской республики Иран (ИРИ) Бижаном Намдаром Зангане план по возможной "заморозке" уровня добычи нефти,сообщило агентство Mehr в среду.
По имеющейся информации, Буркиндо прибудет в Тегеран, чтобы "убедить иранскую сторону принять участие в стабилизации мировых цен на нефть" в преддверии встречи стран-участниц нефтяного картеля в Алжире 26-28 сентября.
Ранее, напоминает Мехр, Зангане заявил, что ИРИ поддерживает любые усилия, направленные на нормализацию цен на мировом рынке нефтепродуктов, и подтвердил свое участие в предстоящей неформальной встрече ОПЕК в Алжире. В ходе этой встречи страны-экспортеры планируют провести переговоры о "заморозке" добычи нефти. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.
Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. По данным ОПЕК, в июле 2016 года Иран добывал 3,6 млн баррелей нефти в сутки.