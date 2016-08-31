Генсек ОПЕК обсудит 5 сентября в Тегеране возможность "заморозки" уровня добычи нефти

ТЕГЕРАН, 31 августа. /ТАСС/. Новый генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо обсудит 5 сентября с министром нефти Исламской республики Иран (ИРИ) Бижаном Намдаром Зангане план по возможной "заморозке" уровня добычи нефти,сообщило агентство Mehr в среду.

По имеющейся информации, Буркиндо прибудет в Тегеран, чтобы "убедить иранскую сторону принять участие в стабилизации мировых цен на нефть" в преддверии встречи стран-участниц нефтяного картеля в Алжире 26-28 сентября.

Ранее, напоминает Мехр, Зангане заявил, что ИРИ поддерживает любые усилия, направленные на нормализацию цен на мировом рынке нефтепродуктов, и подтвердил свое участие в предстоящей неформальной встрече ОПЕК в Алжире. В ходе этой встречи страны-экспортеры планируют провести переговоры о "заморозке" добычи нефти. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. По данным ОПЕК, в июле 2016 года Иран добывал 3,6 млн баррелей нефти в сутки.