Контракт на укладку труб "Северного потока - 2" планируется подписать до конца года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Газпром" рассчитывает, что контракт на укладку труб газопровода "Северный поток - 2" будет подписан до конца года, сообщил в ходе телефонной конференции замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.

"Это не значит, что проект остановлен, каждый будет думать, как присоединиться. Проект продолжается, производство труб начнется в сентябре. В ближайшее время будет подписан контракт на обетонирование труб. До конца года будет подписан контракт на укладку труб", - сказал он, отвечая на вопрос о последствиях отзыва польскому регулятору на создание совместного предприятия для "Северного потока - 2".

"Газпром" и его европейские партнеры (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) направили заявку на создание СП по "Северному потоку - 2" германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия одобрила данное решение, а польский регулятор высказал возражения. В частности, отмечалось, что создание СП может привести к ограничению конкуренции. Позднее компании отозвали заявку, поданную в польское ведомство.

Хандога отметил, что работы по геотехническим исследованиям уже прошли по некоторым участкам. "С точки зрения графика и завершения строительства до конца 2019 г., последнее разрешение на трубоукладку мы ожидаем в начале 2018 года, после чего должна быть начата укладка первой нитки и дальше, соответственно, второй", - сказал он.

"Дальше мы как "Газпром" не собираемся ничего делать. В рамках европейских процедур были поданы соответствующие заявки на расширение газотранспортных мощностей от приемного терминала дальше в Европу. Поэтому, так как мы приходим в Германию немецкими транспортными операторами, в настоящий момент это рассматривается вместе с Федеральным сетевым агентством Германии. Что касается ветки в Великобританию, этот вопрос на повестке дня не стоит, мы говорим о двух нитках "Северного потока - 2" в коридоре "Северного потока", - добавил Хандога.

В свою очередь заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин отметил, что, хотя загрузка "Северного потока" не полная, она превышает загрузку терминалов СПГ в Европе. "Мы исходим из роста потребления газа в Европе и готовы удовлетворить этот спрос", - сказал он.