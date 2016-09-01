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Китайская CMEC ведет переговоры о реализации 10 проектов в России

Экономика и бизнес ТЭК
1 сентября, 13:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Китайская машиностроительная корпорация China Machinery Engineering Corporation (CMEC) в настоящее время ведет переговоры о реализации десяти проектов в области энергетики на территории России. Как сообщил ТАСС в четверг заместитель главного управляющего CMEC Цао Цын, это строительство электростанций и проекты по развитию инфраструктуры в сфере энергетики.

"Всего у нас в России сейчас десять проектов. Это и гидроэлектростанции, и ТЭЦ, а также станция на природном газе. Также мы работаем над проектом в Калининграде и активно сотрудничаем с "Интер РАО ЕЭС", "Мечелом", - сказал собеседник. При этом он отказался сообщить дополнительные подробности.

"Наша задача - объединить уже имеющийся опыт работы в Казахстане, Белоруссии и Украине и увеличить свое присутствие на российском рынке, к которому у нас особый интерес. В этом году мы уже открыли исследовательский центр и намерены приобрести центр по проектированию с целью адаптации нашей продукции под российские стандарты", - сказал Цао Цын.

По его словам, одной из причин роста интереса компании к российскому рынку является состояние электростанций в РФ. "Сейчас в России много электростанций, которые были построены в 60-е и 70-е годы прошлого века. Они нуждаются в капитальном ремонте и модернизации. За прошедшие 30 лет мы достигли существенных успехов в строительстве электростанций, особенно в строительстве ТЭЦ", - подытожил он.

Беседа состоялась в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, премьера Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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