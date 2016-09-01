Первая нефть с Пякяхинского месторождения поступила в нефтепровод "Заполярье - Пурпе"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Магистральный нефтепровод "Заполярье - Пурпе" 31 августа принял первую нефть с Пякяхинского месторождения, эксплуатацию которого ведет "Лукойл", говорится в сообщении компании "Транснефть-Сибирь".

"В настоящее время нефтепровод готов к приему нефти от добывающих компаний. На головной перекачивающей станции (ГНПС-1) смонтирован блок-бокс с устройством ввода депрессионных присадок, использование которых обеспечит понижение температуры застывания смеси нефти", - сообщает компания.

Как сообщалось ранее, ввод в эксплуатацию нефтепровода запланирован на ноябрь 2016 года.

"Лукойл-Западная Сибирь" приступило к обустройству Пякяхинского месторождения в 2009 году. Его запасы составляют 69 млн тонн нефти и 253,6 млрд кубометров природного газа. Всего на Пякяхинском месторождении планируется пробурить 420 скважин, из них 219 нефтяных, 105 нагнетательных, 96 газовых.

Самый северный, по оценке экспертов, магистральный нефтепровод "Заполярье - Пурпе" мощностью 45 млн тонн в год и протяженностью 488 км реализуется в несколько этапов с юга на север: первая очередь - участок от Тарко-Сале до поселка Пурпе, вторая очередь - участок от поселка Новозаполярный до города Тарко-Сале, третья очередь - участок от ГНПС "Заполярье" до поселка Новозаполярный.

Нефтепровод прокладывается в сложном ландшафте северных районов Ямало-Ненецкого АО, маршрут трассы по большей части проходит по болотистой местности (переходы болот составляют более 250 км), отмечаются участки сплошных и прерывистых вечномерзлых грунтов. Общий объем инвестиций оценивается в 165 млрд рублей.