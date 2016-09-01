Объем торгов нефтепродуктами на бирже в Петербурге снизился на 1,6%, до 2,2 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Объем торгов в секции нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в стоимостном выражении снизился в четверг на 1,6% по сравнению с предыдущим торговым днем - до 2,2 млрд рублей, следует из материалов биржи.

Объем торгов в натуральном выражении уменьшился на 1,5% - до 65,5 тыс. тонн. При этом объем продаж бензинов составил 29,8 тыс. тонн, дизельного топлива - 21,6 тыс. тонн.

Цена на бензин "Премиум-95" составила 43,5 тыс. рублей за тонну (-0,4%), бензин "Регуляр-92" - 40,2 тыс. рублей за тонну (-0,7%), летнее дизельное топливо - 34,7 тыс. рублей за тонну (+0,13%), на мазут - 9,3 тыс. рублей за тонну (+1,4%).

В секции срочного рынка СПбМТСБ по состоянию на 15:00 мск было заключено две сделки общим объемом 9 контрактов на 0,3 млн руб.

Согласно приказу Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 2013 года, минимальная величина продаваемых в месяц на биржевых торгах автомобильных бензинов, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей должна составлять 10% от нефтепродуктов, производимых или реализуемых компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующих рынках. Для мазута эта величина составляет 2%.