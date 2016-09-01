Объем торгов нефтепродуктами на бирже в Петербурге в августе вырос на 14%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Объем торгов в секции нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вырос в августе 2016 г. по сравнению с июлем на 14% - до 51,5 млрд руб., следует из материалов биржи.

Объем реализации бензинов вырос на 8% - до 619 тыс. т, дизельного топлива - на 19% - до 555 тыс. т, авиакеросина - на 36,5% - до 213 тыс. т.

Количество сделок в секции торгов бензинами в августе составило 5,7 тыс. (+26% к июлю), в секции дизельного топлива - 4,3 тыс. сделок (+38%), в секции авиакеросина - 1,1 тыс. (+37,5%).

Всего в августе в секции нефтепродуктов было зарегистрировано 1 тыс. 782 участника (+6%).

Согласно приказу Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 2013 г., минимальная величина продаваемых в месяц на биржевых торгах автомобильных бензинов, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей должна составлять 10% от нефтепродуктов, производимых или реализуемых компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующих рынках. Для мазута эта величина составляет 2%.