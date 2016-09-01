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ГНКАР за 8 месяцев сократила экспорт нефти через Новороссийск на 21,7%

Экономика и бизнес ТЭК
1 сентября, 17:33 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Объем перевалки в январе-августе составил 728,768 тыс. тонн против 930,671 тыс. тонн годом ранее
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БАКУ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Государственная нефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в январе- августе 2016 года снизила экспорт нефти через порт Новороссийск на 21,7%, до 728,768 тыс. тонн, сообщила компания в четверг.

За соответствующий период 2015 года ГНКАР экспортировала через Новороссийск 930,671 тыс. тонн нефти.

В августе нынешнего года отгрузка нефти из российского порта, куда сырье прокачивается по трубопроводу Баку-Новороссийск, составила 169,7 тыс. тонн против 84,9 тыс. тонн в августе прошлого года.

Договор о прокачке нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск был подписан между "Транснефтью" и ГНКАР в конце февраля 2016 года. Рамочный объем прокачки по договору составляет 1,3 млн тонн, что примерно соответствует уровню транспортировки прошлых лет.

В 2015 году ГНКАР отгрузила из порта Новороссийск 1,27 млн тонн нефти. Азербайджан транспортирует свою нефть по маршруту Баку-Новороссийск с 1997 года.

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