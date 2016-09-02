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ЦДУ ТЭК: "Новатэк" в августе сократил добычу газа на 6,8%, до 5,4 млрд кубометров

Экономика и бизнес ТЭК
2 сентября, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Роснефть" за 8 месяцев увеличила добычу газа на 6,5% - до 43,4 млрд кубометров
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" в августе 2016 г. сократил добычу газа на 6,8%, до 5,4 млрд кубометров. Такие данные содержатся в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В то же время в целом за январь-август 2016 г. компания увеличила добычу газа на 0,8% - до 45,7 млрд кубометров.

"Роснефть" за 8 месяцев увеличила добычу газа на 6,5% - до 43,4 млрд кубометров, "Газпром нефть" - на 8,3%, до 21,2 млрд кубометров. "Лукойл" снизил добычу газа за отчетный период на 2,3% - до 12,2 млрд кубометров.

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