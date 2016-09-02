Власти: "Газпром нефть" утроила суточный объем добываемой нефти на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" увеличила суточный объем добываемой нефти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 5 до 15 тыс. т. Рост показателей стал возможен благодаря реализации проекта "Новый порт", в рамках которого была расширена инфраструктура Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, а с мая 2016 года запущен отгрузочный терминал "Ворота Арктики". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства округа.

С начала года объем добычи углеводородов в рамках проекта "Новый порт" превысил 1 млн т. Планируется, что до конца года будет отгружено более 2 млн уникальной нефти сорта Novy Port", - сказали там.

Сейчас транспортировка нефти до Мыса Каменного осуществляется в режиме комплексного опробования по новому нефтепроводу диаметром 530 мм, построенного в рамках второй очереди. "До этого транспортировка углеводородов от Новопортовского месторождения до мыса осуществлялась только по трубопроводу диаметром 219 мм. Оба нефтепровода выполнены в соответствии с современными требованиями экологической и промышленной безопасности, оборудованы надземными переходами для оленей", - добавили в пресс-службе.

На данный момент на месторождении дополнительно ведутся работы по подготовке к комплексному испытанию Центрального пункта сбора нефти. "Развернут резервуарный парк, смонтированы станция насосной внешней и внутренней перекачки, сепарационные аппараты, площадки нагревателей нефти, станция противопожарного водоснабжения и вспомогательные объекты. До конца 2016 года планируется полностью завершить работы по автоматизации, антикоррозионной защите металлоконструкций эстакад, монтажу системы электрообогрева трубопроводов. Данная инфраструктура впоследствии обеспечит перекачку не менее 5,5 млн т нефти в год", - пояснили в окружном правительстве.

Там добавили, что значительную роль в увеличении объемов добычи нефти сыграла успешная реализация стратегии по эксплуатационному бурению, которая позволила вовлечь в разработку новые участки месторождения и добиться высоких показателей нефтеотдачи пластов новопортовской свиты. "На некоторых скважинах удалось достичь запускного дебита более 1200 тонн в сутки, что в разы превышает аналогичные показатели в регионе", - отметили в пресс-службе.

О месторождении

Новопортовское месторождение - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Извлекаемые запасы Новопортовского месторождения по категории C1 и С2 превышают 250 млн т нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа (с учетом палеозойских отложений). В 2014 году "Газпром нефть" выполнила программу бурения в рамках опытно-промышленной эксплуатации месторождения и приступила к эксплуатационному бурению.

В качестве оптимального решения для транспортировки сырья была выбрана отгрузка морем через Мыс Каменный. Впервые возможность вывоза нефти морским путем в зимний период "Газпром нефть" подтвердила еще в 2011 году, после опытной проводки атомного ледокола из порта Сабетта до Мыса Каменного. Новый сорт ямальской нефти по своим свойствам относится к категории легких, а по низкому содержанию серы (около 0,1%) превосходит не только российскую смесь Urals, но и сорт Brent. 25 мая 2016 года "Газпром нефть" приступила к отгрузке новопортовской нефти через нефтеналивной терминал "Ворота Арктики".