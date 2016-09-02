"Системный оператор": потребление электроэнергии в России в августе выросло на 2,8%

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России (ЕЭС) в августе 2016 г. увеличилось по сравнению с августом 2015 г. на 2,8% и составило 77,5 млрд кВт.ч. При этом в целом по России потребление электроэнергии равнялось 79,4 млрд кВт.ч, что на 2,9% больше, чем годом ранее, сообщил системный оператор ОАО "СО ЕЭС" в пятницу.
В августе электростанции ЕЭС России выработали 79,7 млрд кВт.ч, что на 3,2% больше показателя августа 2015 г. Выработка электроэнергии в России в целом в августе 2016 года составила 81,1 млрд кВт.ч, что на 3,1% больше выработки в мае прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в августе 2016 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 43,7 млрд кВт.ч, что на 3,8% больше, чем в августе 2015 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 16,8 млрд кВт.ч (+13,9%), выработка АЭС - 14,8 млрд кВт.ч (-на 7,6%), выработка электростанций промышленных предприятий - 4,4 млрд кВт.ч (+0,5%).
Отмечается, что 23 августа в Единой энергетической системе России был зафиксирован новый летний максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 116 085 МВт. Его значение на 963 МВт больше показателя предыдущего летнего исторического максимума, зафиксированного 27 июня 2016 года и на 3 521 МВт больше максимума августа прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в январе-августа 2016 г. несли ТЭС, выработка которых составила 394,6 млрд кВт.ч, что на 0,1% меньше, чем в январе-августа 2015 г. Выработка ГЭС за тот же период составила 118,9 млрд кВт.ч (+10,8%), выработка АЭС - 124,8 млрд кВт.ч (-3,5%), выработка электростанций промышленных предприятий - 38,7 млрд кВт.ч (+4,4%).
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в ЕЭС России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии, а также в Крымской энергосистеме).