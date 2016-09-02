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Инвестиции в нефтегазовую отрасль в Астраханской области в 2016 году составят 90 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
2 сентября, 17:01 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Первый проект - это обустройство морского нефтегазового месторождения имени Владимира Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть"
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АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Общие инвестиции в нефтегазовую отрасль Астраханской области в 2016 году вырастут и предположительно составят 90 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора области в пятницу.

В ведомстве уточнили, что такие цифры озвучил в пятницу губернатор Астраханской области Александр Жилкин на торжественном приеме, посвященном отмечаемому в воскресенье Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

"В целом, с учетом завершения двух крупных проектов объем капитальных вложений в нефтегазовой отрасли прогнозируется на уровне 90 млрд рублей или 140 % к уровню 2015 года, а по объемам добычи углеводородов 125 % к уровню прошлого года", - процитировала пресс-служба Жилкина.

Губернатор сказал, что первый проект - это обустройство морского нефтегазового месторождения имени Владимира Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Завершение пуско-наладочных работ и начало эксплуатации первой очереди планируется на середину осени, в дальнейшем добыча нефти здесь составит 6 млн тонн ежегодно. Еще один проект, который находится в завершающей стадии, касается расширения мощности нефтепроводной системы "Тенгиз-Новороссийск" Каспийского Трубопроводного консорциума (КТК) до 67 млн тонн нефти в год. По словам Жилкина, этот проект имеет стратегическое значение не только для Астраханской области, но для и всего Прикаспийского региона, поскольку позволит существенно оптимизировать логистику, повысив надежность и рентабельность доставки нефти через область на мировые рынки.

Месторождения им. Филановского расположено в российском секторе северной части Каспийского моря. Извлекаемые запасы нефти по категориям С1 и С2 153,1 млн тонн, газа С1 и C2 32,2 млрд куб метров. Ранее сообщалось, что "Лукойл" планирует начать добычу нефти на месторождении в сентябре этого года.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. В рамках проекта расширения нефтепроводной системы на территории региона КТК уже модернизировал насосно-перекачивающую станцию в Енотаевском районе. Аналогичные объекты строятся в Красноярском и Наримановском районах, а в Лиманском возводится линия внешнего электроснабжения.

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