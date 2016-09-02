ЦДУ ТЭК: производство бензина в России за 8 месяцев выросло на 1,4%, до 26,7 млн т

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Производство бензина в РФ в январе-августе 2016 г. увеличилось на 1,4% - до 26,7 млн т, сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В том числе в августе было произведено 3,56 млн тонн бензина, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Дизельного топлива в январе - августе 2016 г. произведено 50,6 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, топочного мазута - 37,8 млн т (снижение на 22,9%).

В целом объем нефтепереработки за 8 месяцев 2016 года в России сократился на 3,2%, до 184,2 млн тонн.