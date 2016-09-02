ЦДУ ТЭК: производство бензина в России за 8 месяцев выросло на 1,4%, до 26,7 млн т

Президент России отметил героизм участников северных конвоевНовости Архангельской области 2 сентября, 17:30
Общежитие МГУ на 2700 мест со своим кинотеатром и спортзалом открыто в МосквеОбщество 2 сентября, 17:07
Эксперты: повышение тарифов на Украине станет для населения экспериментом на выживаниеМеждународная панорама 2 сентября, 16:59
Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицыМосква 2 сентября, 16:58
Состоялся первый вылет российского чартера в ТурциюЭкономика и бизнес 2 сентября, 16:50
Актриса Лариса Удовиченко получила золотого льва на кинофестивале в ОренбургеКультура 2 сентября, 16:49
IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентябряСпорт 2 сентября, 16:49
Число россиян в частных школах Великобритании за 10 лет выросло почти втроеОбщество 2 сентября, 16:47
Москалькова заявила, что "как человек" она поддерживает право на эвтаназиюОбщество 2 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Производство бензина в РФ в январе-августе 2016 г. увеличилось на 1,4% - до 26,7 млн т, сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
В том числе в августе было произведено 3,56 млн тонн бензина, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.
Дизельного топлива в январе - августе 2016 г. произведено 50,6 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, топочного мазута - 37,8 млн т (снижение на 22,9%).
В целом объем нефтепереработки за 8 месяцев 2016 года в России сократился на 3,2%, до 184,2 млн тонн.