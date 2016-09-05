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Михельсон: Sinopec в ближайшее время может увеличить свою долю в "Сибуре"

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 10:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
Решение о том, кто из акционеров сократит долю в "Сибуре", пока не принято
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Китайская Sinopec в ближайшее время может увеличить свою долю в "Сибуре". Об этом журналистам заявил совладелец компании, председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон.

"Я думаю, в ближайшее время, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, решение о том, кто из акционеров сократит долю пока не принято. "Определимся ближе к сделке", - подчеркнул Михельсон.

Ранее сообщалось, что китайская нефтехимическая корпорация Sinopec (China Petrochemical Corporation) закрыла сделку по покупке 10% акций "Сибура", крупнейшей российской газоперерабатывающей и нефтехимической группы. Как говорилось в совместном сообщении компаний, Sinopec может стать стратегическим партнером по строительству Амурского газохимического комплекса.

"Сибур" и Sinopec в сентябре 2015 г. заключили соглашение о вхождении Sinopec в капитал "Сибура" в качестве стратегического инвестора.

В декабре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщал журналистам, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила ходатайство о сделке по приобретению китайской Sinopec акций "Сибура".

Sinopec получил право приобрести в два этапа 20% акций "Сибура", первые 10% будут приобретены за $1,338 млрд, затем в течение ближайших трех лет Sinopec получил право купить еще 10%.

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