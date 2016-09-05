Михельсон: Sinopec в ближайшее время может увеличить свою долю в "Сибуре"

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейПроисшествия 5 сентября, 11:49
Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:42
Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернатеНовости Урала 5 сентября, 11:40
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йогеПолитика 5 сентября, 11:21
Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧСОбщество 5 сентября, 11:19
Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 11:18
"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:14
Томские ученые создали первый в РФ радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфоузловСибирь 5 сентября, 11:10
Круглый стол, посвященный итогам выполнения минских соглашений. ВидеотрансляцияПолитика 5 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Китайская Sinopec в ближайшее время может увеличить свою долю в "Сибуре". Об этом журналистам заявил совладелец компании, председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон.
"Я думаю, в ближайшее время, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, решение о том, кто из акционеров сократит долю пока не принято. "Определимся ближе к сделке", - подчеркнул Михельсон.
Ранее сообщалось, что китайская нефтехимическая корпорация Sinopec (China Petrochemical Corporation) закрыла сделку по покупке 10% акций "Сибура", крупнейшей российской газоперерабатывающей и нефтехимической группы. Как говорилось в совместном сообщении компаний, Sinopec может стать стратегическим партнером по строительству Амурского газохимического комплекса.
"Сибур" и Sinopec в сентябре 2015 г. заключили соглашение о вхождении Sinopec в капитал "Сибура" в качестве стратегического инвестора.
В декабре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщал журналистам, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила ходатайство о сделке по приобретению китайской Sinopec акций "Сибура".
Sinopec получил право приобрести в два этапа 20% акций "Сибура", первые 10% будут приобретены за $1,338 млрд, затем в течение ближайших трех лет Sinopec получил право купить еще 10%.