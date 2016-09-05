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Топ-менеджер "Сибура": бюджет "Запсибнефтехима" может быть уточнен по итогам 2016 г.

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Базовая оценка инвестиций в проект - $9,5 млрд
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бюджет проекта строительства крупнейшего нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" по итогам 2016 г. может быть скорректирован, сообщил журналистам зампредправления, главный операционный директор "Сибура" Михаил Карисалов.

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Он отметил, что по ряду контрактов с твердыми обязательствами и ценой рисков для бюджета нет, однако компания продолжает оптимизацию.

"Мы продолжаем оптимизировать и облегчать проект. С другой стороны - это влияние курсов валют. Поэтому мы смотрим на бюджет в динамике", - сказал Карисалов.

Он напомнил, что базовая оценка инвестиций в проект - $9,5 млрд.

"Я думаю, что по итогам 2016 г. можно будет уже более четко представить картину, потому что очень важным моментом является выполнение всего рабочего проектирования, из которого будет виден объем физических работ", - добавил главный операционный директор.

Финансирование проекта изначально планировалось в размере $9,5 млрд в трех валютах - рублях, евро и долларах. В марте 2016 г. финдиректор "Сибура" Александр Петров сообщал, что инвестиции в бюджет проекта могут быть снижены по итогам первого полугодия 2016 г. В апреле текущего года стало известно, что в 2016-2020 гг. "Сибур" планирует инвестировать в строительство "Запсибнефтехима" $7,2 млрд.

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн).

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