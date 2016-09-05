Сумма контрактов "Сибура" с подрядчиками РФ по "Запсибнефтехиму" превысила 220 млрд руб.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Общая сумма контрактов "Сибура" с российскими подрядчиками по проекту строительства крупнейшего нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" составила более 220 млрд руб., сообщил журналистам зампредправления, главный операционный директор компании Михаил Карисалов.

"Что касается работ с нашими компаниями - сумма контрактов более 220 млрд руб., мы говорим о российских поставщиках. (В рамках контрактов) предполагается поставка свыше 1 тыс. единиц технологического оборудования. Кроме того, это все металлоконструкции - более 110 тыс. тонн, более 20 тыс. тонн трубной продукции, более 200 км полимерной трубы для разнообразных сред, 3 тыс. км кабеля, весь бетон, все энергоматериалы", - сказал он.

Карисалов добавил, что в настоящее время проектирование выполнено на 69%, комплектация по линии материально-технического обеспечения - на 43%, включая поставку в первое навигационное окно, которое сейчас началось около месяца назад. Строительно-монтажные работы проведены на 12%.

Вместе с тем представитель компании отметил, что большая часть привлекаемых отечественных подрядчиков расположена в Тюменской области и ХМАО - это "Мостострой-11", "Промстройэкскавация", "Промстрой" и другие.

"Институт генподряда мы, безусловно, не отрицаем. Но по факту "Сибур" управляет видами работ, контролируя каждую из фаз строительства наших заводов и производств. Базово мы считаем, что управление по видам работ либо по технологическим комплексам значительно правильнее с точки зрения оптимизации рисков", - сказал Карисалов.

По словам топ-менеджера, проект реализуется без каких- либо отклонений и по графику. "Видим 2020 год как плановый срок пуска производственного комплекса вполне реалистичным", - добавил главный операционный директор компании.

При этом он отметил, что всего по состоянию на 1 сентября на стройплощадку мобилизовано 9,2 тыс. человек, из которых около 5 тыс. - россияне либо граждане Таможенного союза и около 4 тыс. человек - граждане СНГ, также привлекаются рабочие из Турции и Китая.

Крупнейший нефтехимический комплекс

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн).

Вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания "Сибур" работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах России. Количество сотрудников группы превышает 28 тыс. человек. Компания реализует продукцию более чем 1,4 тыс. крупным потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.