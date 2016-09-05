Михельсон: китайские инвесторы в ближайшее время смогут увеличить свою долю в "Сибуре"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Китайские инвесторы в ближайшее время смогут увеличить свою долю в "Сибуре". Об этом журналистам заявил совладелец компании, председатель совета директоров "Сибура" Леонид Михельсон.
"Я думаю, в ближайшее время, да", - сказал он, отвечая на вопрос смогут ли китайские инвесторы увеличить долю в компании. По его словам, решение о том, кто из акционеров сократит долю пока не принято. "Определимся ближе к сделке", - подчеркнул Михельсон.
Ранее сообщалось, что китайская нефтехимическая корпорация Sinopec (China Petrochemical Corporation) закрыла сделку по покупке 10% акций "Сибура", крупнейшей российской газоперерабатывающей и нефтехимической группы. Как говорилось в совместном сообщении компаний, Sinopec может стать стратегическим партнером по строительству Амурского газохимического комплекса.
"Сибур" и Sinopec в сентябре 2015 г. заключили соглашение о вхождении Sinopec в капитал "Сибура" в качестве стратегического инвестора.
В декабре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщал журналистам, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила ходатайство о сделке по приобретению китайской Sinopec акций "Сибура".
"Сибур" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс. Основными акционерами являются глава "Новатэка" Леонид Михельсон и бизнесмен Геннадий Тимченко.