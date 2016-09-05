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МЭР считает целесообразным оплату допэмиссии "РАО ЭС Востока " пакетом "Русгидро"

Экономика и бизнес ТЭК
5 сентября, 17:53 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщали, что дальневосточный холдинг "РАО ЭС Востока" может превратиться из "дочки" "Русгидро" в ее материнскую компанию
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ считает экономически целесообразным оплату допэмиссии "РАО ЭС Востока" пакетом "Русгидро", однако такое решение не принято. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

"Подобное предложение экономически здравое и заслуживающее проработки. На данный момент решение по нему не принято", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, насколько вероятен сценарий оплаты пакетом "Русгидро" допэмиссии "РАО ЭС Востока".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников сообщала, что дальневосточный холдинг "РАО ЭС Востока" может превратиться из "дочки" "Русгидро" в ее материнскую компанию. По информации газеты, такая идея обсуждается.

По мнению чиновников, "Русгидро" ничто не мешает провести отчуждение этого актива в пользу государства. Росимущество может оплатить пакетом "Русгидро" (66,83%) допэмиссию "РАО ЭС Востока". После этого доля государства в "Русгидро" снизится пропорционально стоимости "РАО ЭС Востока".

По информации "Ведомостей", детально идея пока не прорабатывалась, но аналогичный вариант уже опробован во взаимоотношениях ФСК и Россетей.

Для государства и "Русгидро" плюс в том, что "РАО ЭС Востока" перестанет нуждаться в субсидиях из госбюджета, она сможет жить за счет дивидендов "Русгидро", объясняет один из чиновников близкий к группе.

Актуальная задолженность "РАО ЭС Востока" на конец I полугодия 2016 г. составляет 104,5 млрд руб.

Как сообщалось ранее, "Русгидро" хочет решить проблему долга своего дочернего дальневосточного холдинга "РАО ЭС Востока".

Разобраться с этим долгом чиновникам поручал еще в апреле 2015 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Первый вариант, согласованный осенью 2015 г., предполагал выкуп 20% допэмиссии "Русгидро" банком ВТБ за 85 млрд руб. Но окончательное решение о сделке с ВТБ так и не было принято.

В середине мая 2016 г. стало известно, что допэмиссию "Русгидро" может выкупить за 55 млрд руб. "Роснефтегаз". Близкий к "Русгидро" источник подтверждал, что такая возможность обсуждается. В случае реализации сделки "Роснефтегаз" получил бы 15% "Русгидро", а доля Росимущества в энергокомпании снизилась бы с 66,8 до 60,7%. В начале сентября 2016 г. глава гидрогенерирующей компании Николай Шульгинов сообщал, что участие "Роснефтегаза" в докапитализации "Русгидро" не рассматривается и не обсуждается в данный момент. По его словам, в ближайшее время "Русгидро" направит российским госбанкам запрос предложений об участии в докапитализации компании.

Кроме того, не исключается возможность выкупа казначейского пакета акций российской компании японскими структурами. "Русгидро" и японский банк JBIC в рамках Восточного экономического форума-2016 подписали меморандум о приобретении до 4,88% казначейских акций российской компании.

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