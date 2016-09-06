ГТЛК намерена купить плавучее хранилище нефти, которое использует "Газпром нефть"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, на 100% принадлежит государству) подала в ФАС ходатайство о приобретении 98% балансовой стоимости основных производственных мощностей РПК "Норд", сообщает газета "Ведомости".
Последний является оператором базирующегося в Мурманске перегрузочного нефтеналивного танкера-накопителя "Умба". Это плавучее хранилище для нефти "Газпром нефти", которую она добывает на Новопортовском и Приразломном месторождениях, отмечает издание. Судно имеет 17 грузовых танков, планируемый грузооборот рейдового перевалочного комплекса - около 12 млн тонн в год. С "Умбы" нефть сгружается на крупные танкеры и направляется в европейские порты.
По мнению аналитиков, сумма сделки может составить 4 млрд руб.
РПК "Норд" на 99% принадлежит Владимиру Косьяненко, еще 1% - у Антона Леонова (по данным "СПАРК-Интерфакса"). В июне РБК со ссылкой на управление ФАС по Мурманской области сообщал, что "Инфо-норд холдинг" Глеба Франка (зять бизнесмена Геннадия Тимченко) покупает 50% РПК "Норд". Человек, знакомый с менеджментом РПК "Норд", говорит, что эта сделка не состоялась.