Транспортировка газа из РФ в Армению будет приостановлена из-за ремонта грубы в Грузии

Statoil увеличила долю в проекте австрийской OMV на шельфе Баренцева моряТЭК 6 сентября, 11:50
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучкуПроисшествия 6 сентября, 11:22
Мирзиёев: взаимоотношения, созданные Путиным и Каримовым, будут укреплятьсяМеждународная панорама 6 сентября, 11:14
Модернизация "Адмирала Кузнецова" может начаться в МурманскеАрмия и ОПК 6 сентября, 11:07
В Москве начинается проходка тоннеля от станции "Раменки" до "Мичуринского проспекта"Москва 6 сентября, 11:02
Порошенко: "нормандский формат" является единственным путем для реинтеграции ДонбассаМеждународная панорама 6 сентября, 10:55
Сбербанк подтвердил сбои в работе нескольких банкоматов в московском регионеЭкономика и бизнес 6 сентября, 10:53
Кавказский экзамен: армию России перебросили к южным границамАрмия и ОПК 6 сентября, 10:48
СМИ: Гвардиола является самым высокооплачиваемым футбольным тренером мираСпорт 6 сентября, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Газотранспортная компания Грузии официально известила ЗАО "Газпром Армения" о временном прекращении подачи природного газа в Армению с 7 по 12 сентября в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном газопроводе Казах-Сагурамо диаметром 1020 мм, говорится в сообщении компании "Газпром Армения".
"Газоснабжение потребителей Республики Армения компания "Газпром Армения" обеспечит в полном объеме без ограничений", - говорится в сообщении.
Дочернее предприятие "Газпрома" - компания "Газпром Армения" - организует поставки природного газа для внутреннего рынка страны. Компания также занимается транспортировкой, хранением, распределением и реализацией природного газа, реконструкцией и расширением газотранспортной системы и подземных хранилищ газа в республике.