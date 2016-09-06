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Транспортировка газа из РФ в Армению будет приостановлена из-за ремонта грубы в Грузии

Экономика и бизнес ТЭК
6 сентября, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Газоснабжение потребителей Республики Армения компания "Газпром Армения" обеспечит в полном объеме без ограничений
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Газотранспортная компания Грузии официально известила ЗАО "Газпром Армения" о временном прекращении подачи природного газа в Армению с 7 по 12 сентября в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном газопроводе Казах-Сагурамо диаметром 1020 мм, говорится в сообщении компании "Газпром Армения".

"Газоснабжение потребителей Республики Армения компания "Газпром Армения" обеспечит в полном объеме без ограничений", - говорится в сообщении.

Дочернее предприятие "Газпрома" - компания "Газпром Армения" - организует поставки природного газа для внутреннего рынка страны. Компания также занимается транспортировкой, хранением, распределением и реализацией природного газа, реконструкцией и расширением газотранспортной системы и подземных хранилищ газа в республике.

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