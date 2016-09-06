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Экспорт нефти через терминал КТК за 8 месяцев сохранился на уровне 28 млн т

Экономика и бизнес ТЭК
6 сентября, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Годом ранее экспорт за указанный период составлял 28,112 млн т
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-августе 2016 г. снизился на 0,1% - до 28,078 млн т, сообщается в материалах КТК.

Годом ранее экспорт за указанный период составлял 28,112 млн т.

В августе 2016 г. экспорт снизился по сравнению с показателем августа предшествующего года на 19,8% - до 2,482 млн т. Годом ранее экспорт нефти в августе через терминал КТК составлял 3,095 млн т.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Российская Федерация (представленная "Транснефтью" - 24% и "КТК Компани" - 7%) - 31%; Республика Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1.

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