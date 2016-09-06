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Погрузка нефти и нефтепродуктов ж/д РФ за 8 месяцев сократилась на 8%, до 164 млн т

Экономика и бизнес ТЭК
6 сентября, 16:44 UTC+3
Доля погрузки топочного мазута составляет 20,3% общей погрузки нефти и нефтепродуктов
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети железных дорог России в январе-августе 2016 года составила 164,23 млн тонн, что на 8,1% ниже показателя аналогичного периода 2015 года (178,72 млн тонн).

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период сократилась на 23%, до 33,38 млн тонн. По итогам января-августа 2015 года было погружено 43,37 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 20,3% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.

Бензина моторного (автомобильного) неэтилированного погружено 21,69 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем в январе- августе прошлого года. От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов бензина моторного погружено 13,2%.

Погрузка сырой нефти сократилась на 28,4% - с 19,36 до 13,86 млн тонн, что составляет 8,4% совокупного объема.

Снижение погрузки летнего дизельного топлива составило 7,9% до 17,63 млн тонн, зимнего - 4,1% до 14,55 млн тонн, газойля - 69,3% до 1,27 млн тонн, моторного топлива - 95,9% до 0,05 млн тонн.

Одновременно с этим, погрузка конденсата из природного газа увеличилась на 7,1% до 11,96 млн тонн, флотского мазута - на 50,1% до 9,31 млн тонн, минеральных масел - на 34,2% до 1,08 млн тонн, дистиллятов газового конденсата - в 2,5 раза 4,72 млн тонн. Прочих грузов данной номенклатурной группы за отчетный период погружено 5,63 млн тонн (+16,1%).

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