"Сибур" выкупит евробонды на $194 млн

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Структура "Сибура" Sibur Securities по итогам оферты выкупит свои еврооблигации со сроком погашения в 2018 г. на общую сумму $193,8 млн, сообщает компания.

Общий объем выпуска составляет $1 млрд со ставкой купона 3,914% годовых, цена выкупа соответствует номиналу.

Компания планирует завершить расчеты с держателями облигаций 8 сентября.

Как сообщалось, Sibur Securities объявляла оферту на выкуп евробондов с погашением в 2018 г. Планировалось приобрести ценные бумаги на 350 млн долларов. Генеральный директор "Сибура" Дмитрий Конов сообщал журналистам, что компания намерена выкупить евробонды без выпуска нового займа.

"Сибур" - крупнейшая нефтехимическая компания России и Восточной Европы с полным охватом отраслевого цикла от газопереработки, производства мономеров, пластиков и синтетических каучуков до переработки пластмасс. Основными акционерами являются глава "Новатэка" Леонид Михельсон и бизнесмен Геннадий Тимченко.