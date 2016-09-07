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Минфин настаивает на сохранении экспортной пошлины на нефть в 2017 г. на уровне 30%

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 12:23 UTC+3 УЛАН-УДЭ 7, сентября. /ТАСС
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УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Минфин России настаивает на сохранении экспортной пошлины на нефть в 2017 году на уровне 30%, заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"В законе о таможенном тарифе сейчас записано, что пошлина на нефть составит 30% в 2017 году и далее. Мы не выходим сейчас с предложением как-то эту цифру изменить. У нас нет желания сделать ее 42% или 36% на следующий год", - сказал он.

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 г., предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с нынешних 42% - с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть до 919 рублей за тонну в 2017 г. с 857 руб. за тонну в 2016 г.

Изначально на 2016 г. предполагалось снижение ставки расчета экспортной пошлины на нефть с 42% до 36%, однако потом было решено "заморозить" ставку на уровне 42%. При этом в законодательстве по прежнему закреплено снижение ставки до 30% в 2017 г.

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 гг., получила название налогового маневра.

Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

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