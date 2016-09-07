Первая солнечная электростанция в Астраханской области начнет работать летом 2017 года

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Торжественная церемония закладки камня для строительства первой в Астраханской области солнечной электростанции (СЭС) состоялась в среду в Володарском районе. Мощность станции составит 15 МВт, построят ее в короткие сроки - в течение года, сообщил журналистам гендиректор инвесткомпании "Солар Системс" Михаил Молчанов.

"Закладываем сегодня первый камень, но уже заказано оборудование, ведется проектирование и т.д. Мы рассчитываем, что станция будет запущена летом следующего года. Планируем вложить непосредственно в эту электростанцию порядка 3 млрд рублей, которые будут финансироваться за счет акционеров компании", - уточнил Молчанов.

По его словам, мощность солнечной электростанции составит 15 МВт, этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией порядка 1 тыс. домов. Преимущество такой СЭС - получение энергии без ущерба экологии. По данным пресс-службы губернатора региона, после выхода станции на полную мощность областной бюджет будет ежегодно получать более 67 млн рублей налоговых выплат. Вместе с тем, как отметил председатель совета директоров компании Михаил Лисянский, еще одна аналогичная электростанция будет построена вблизи Астрахани.

"Мы рассматриваем тиражирование этих проектов на территории Астраханской области, здесь солнца много. Поэтому мы приняли решение и о строительстве второй аналогичной электростанции рядом с Астраханью, подбираем сейчас площадку", - заметил Лисянский.

Астраханская область является перспективной для развития возобновляемых источников энергии с использованием ветра и солнца, это подтвердили европейские эксперты и консультанты в 2009 году. Также регион считается самым солнечным на юге России, в год здесь более 300 солнечных дней.

Компания "Солар Системс" - 100-процентная "дочка" китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданная для развития в России солнечной энергетики. Как сообщал ранее ТАСС, "Солар Системс" по результатам конкурсных процедур получила возможность построить в 2016-2018 годах в России 175 МВт энергомощностей на условиях гарантированного возврата инвестиций с фиксированной доходностью за счет тарифа. В качестве пилотных площадок также были выбраны Ставрополь, Волгоград и Самара.