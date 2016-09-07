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Доходы "Газпрома" от экспорта газа за 7 месяцев снизились на 32%, до $17 млрд

Экономика и бизнес ТЭК
7 сентября, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
За семь 2015 года этот показатель составлял $25,12 млрд
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-июле 2016 года сократились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $17,05 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

За семь 2015 года этот показатель составлял $25,12 млрд. При этом за отчетный период "Газпром" увеличил экспорт газа на 5,3%, до 109,2 млрд кубометров против 103,7 млрд кубометров годом ранее.

Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в январе - июле 2016 года составил 90,2 млрд кубометров против 80,7 млрд кубометров годом ранее, ближнего зарубежья - 18,9 млрд кубометров против 23 млрд кубометров годом ранее.

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