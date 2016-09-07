Иран начнет экспорт нефти с нового нефтяного терминала до конца года

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ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Иран рассчитывает завершить строительство трубопровода и терминала, чтобы начать экспорт нового сорта нефти до конца года, сообщает иранское частное новостное агентство Tasnim со ссылкой на заявление топ-менеджера Национальной иранской нефтяной компании NIOC Мохсена Камсари.
Камсари сообщил, что терминал вблизи острова Харк в Персидском заливе - крупнейший экспортный нефтяной терминал Ирана - будет готов экспортировать новый сорт нефти, получивший название Западный Карун, до конца года.
Ранее чиновники Ирана заявляли, что страна будет готова вести переговоры с другими членами ОПЕК о замораживании объемов добычи нефти после того, как выйдет на досанкционные уровни производства.
Международные санкции, введенные против Ирана в связи с его ядерной программой, заставили страну сократить экспорт сырой нефти с 2,5 млн баррелей в сутки в 2011 года до чуть более 1 млн баррелей в сутки в последние годы.