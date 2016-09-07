"МРСК Волги" будет обжаловать решение суда по налоговым претензиям за 2011-2012 годы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" ("МРСК Волги") готовит документы для обжалования решения суда по налоговым претензиям к деятельности компании за 2011-2012 годы. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечает компания, оперативные действия в центральном офисе "МРСК Волги" в Саратове в среду проводятся в связи с имевшей место налоговой проверкой по итогам работы компании за 2011 - 2012 гг. По итогам этой проверки налоговый орган признал неправомерным отнесение на расходы по налогу на прибыль организаций части затрат.

Согласно сообщению компании, Арбитражный суд г. Москвы признал правомерность действий организации. Однако 15 августа 2016 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. "В настоящее время общество готовит документы для кассационного обжалования и готово к взаимодействию с правоохранительными органами", - отмечается в сообщении "МРСК Волги".

"МРСК Волги" - единая операционная компания, центр управления которой расположен в городе Саратове. Деятельность компании охватывает 7 регионов общей площадью 403 тысячи квадратных километров, на которой проживает более 13 миллионов человек. Общая протяженность линий электропередачи превышает 223 тысячи километров. Численность персонала - более 20 тысяч человек. Деятельность организации направлена на обеспечение электроснабжения потребителей, устранение дефицита мощности, модернизацию и обновление основных фондов. Согласно информации на сайте компании, 67,7% уставного капитала "МРСК Волги" владеют "Россети", 11,48% принадлежит Energy solutions Russia (Cyprus) limited, 0,53% - государству в лице Федерального агентства по управлению госимуществом и 20,25% принадлежит прочим лицам.

Обыски в других структурах "Россетей"

Как сообщалось, обыски правоохранительных органов сегодня также проходят и в другом дочернем обществе "Россетей" - "Ленэнерго". В компании заявили, что запрос от правоохранительных органов связан с делом о событиях 2013 года - в настоящее время суд в Петербурге рассматривает уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Ленэнерго" Андрея Сорочинского и бывшего директора по финансам компании Дениса Слепова. Следствие считает, что с апреля 2013 года по январь 2015 года они разместили 13 млрд рублей "Ленэнерго" на счетах в банке "Таврический", который подвергся санации. Топ-менеджеров обвиняют по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Дело "КЭС"

В рамках реформирования РАО "ЕЭС России" в 2005 году в Екатеринбурге было создано ОАО "МРСК Урала и Волги", которое в 2007 г. было разделено на "МРСК Волги" и "МРСК Урала". При этом ЗАО "Комплексные энергетические компании ("КЭС"), которое в то время возглавлял Михаил Слободин, сообщало о наличии долей в ряде МРСК, в том числе - "МСРК Урала" и "МРСК Волги".

Экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, подозреваемый по делу о взятках в размере более 800 млн рублей бывшему руководству Коми, 7 сентября был объявлен в федеральный розыск. В рамках данного уголовного дела в минувший понедельник были задержаны глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер и совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми (в настоящее время они являются фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера) в качестве взятки денежные средства за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также за создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики. Вечером 5 сентября холдинг VimpelCom Ltd. объявил, что принял отставку Михаила Слободина, возглавлявшего российский бизнес компании.