Новак: тайфун "Лайонрок" в Приморье не повлияет на подготовку к отопительному сезону

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Лайонрок" в Приморском крае не окажет влияния на подготовку к зимнему отопительному сезону, сообщил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

"Внес свои коррективы в процесс подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) тайфун "Лайонрок", бушевавший на территории Приморского края и вызвавший отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. На сегодняшний день ситуация находится под контролем, аварийные бригады в круглосуточном режиме осуществляют восстановительные работы", - сказал министр.

По словам Новака, сейчас подготовка к зимнему сезону идет полным ходом, на прошлой неделе в Уральском федеральном округе прошло совещание, на очереди все остальные округа.

"Обычно этот процесс завершается до 15 октября, затем на Всероссийском совещании мы подводим итоги подготовки к ОЗП. Что касается проблемных регионов - была ситуация с Воркутой, но на данный момент выработан план-график подготовки, мы понимаем, какова там ситуация. По остальным регионам у нас в данный момент нет критических ситуаций. Рассчитываем, что компании электроэнергетики закончат все необходимые мероприятия в установленные сроки", - сказал он.

Министерство энергетики отвечает за мониторинг подготовки к отопительному сезону крупных теплоэлектростанций мощностью свыше 25 МВт. "Мы проводим совещания с представителями компаний и субъектами федерации, мониторим ход ремонтных работ, которые должны быть выполнены летом", - пояснил Новак.

"Отмечу, что подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду - важнейший комплекс мероприятий в годовом цикле работ. Это связано с необходимостью работы объектов электроэнергетики в режиме повышенных нагрузок, в сложных погодных условиях - при низких температурах, при повышенном уровне осадков, образовании льда и прочее. При этом особенно критичными становятся требования к бесперебойности тепло- и электроснабжения", - добавил министр.

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