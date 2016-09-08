Новак сменил Пехтина на посту главы российского комитета Мирового энергетического совета

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак избран председателем российского национального комитета Мирового энергетического совета, который является некоммерческой организацией, осуществляющей содействие развитию и наиболее эффективному использованию энергетических ресурсов. Об этом говорится в сообщении министерства.

На посту председателя Александр Новак сменил Владимира Пехтина.

Мировой Энергетический Совет (World Energy Council (WEC) является крупнейшей международной неправительственной организацией в сфере энергетики. Организация была создана в 1923 году и зарегистрирована на территории Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. В состав МИРЭС входят 97 стран.

Среди ключевых задач, стоящих перед российским национальным комитетом - содействие экономическому развитию страны, повышение эффективности использования отечественных энергоресурсов, отражение и защита национальных интересов России в области энергетики на мировой арене, в том числе в ходе проведения различных мероприятий под эгидой МИРЭС, внедрение передовых мировых наработок при реализации государственной политики в части развития энергетики и повышения энергоэффективности, а также ряд других.