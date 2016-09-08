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Запасы нефти в США за неделю снизились на 14,5 млн баррелей - до 511,4 млн

Экономика и бизнес ТЭК
8 сентября, 18:17 UTC+3 ВАШИНГТОН 8, сентября. /ТАСС
Аналитики ожидали роста запасов на 0,9 млн баррелей
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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю - с 29 августа по 2 сентября - на 14,5 млн баррелей до 511,4 млн. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

При этом аналитики ожидали роста запасов на 0,9 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Цена на нефть начала расти после опубликования данных по запасам нефти в США. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 2,96% - до 49,4 доллара за баррель.

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