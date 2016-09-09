Отопительный сезон в Мурманске начался при долге потребителей свыше 3 млрд рублей

МУРМАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в пятницу в Мурманске при долге потребителей перед энергетиками в 3,1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС на Мурманской ТЭЦ, обслуживающей три четверти городского жилфонда.

"На начало отопительного сезона долг перед компанией за ранее отпущенную теплоэнергию составил 3,1 млрд рублей, снизившись за лето на 0,4 млрд", - сказали в компании.

При этом на предприятии отметили, что в последние годы сумма долга стабилизировалась. Во многом этому способствовал переход на прямые расчеты с населением, так как основная сумма долга приходится на управляющие компании и других посредников. В то же время сумма по-прежнему остается значительной и осложняет проведение ремонтной кампании и закупку топлива.

Решение начать отопительный сезон было принято властями Мурманска на основе результатов мониторинга температурного режима в квартирах. При этом подача тепла в детские сады, школы, гимназии и учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях, началась еще 30 августа.

В других городах Мурманской области решение о начале отопительного сезона принимается местными администрациями. В ряде районов он также уже начался.