СП "Газпрома", "Лукойла" и "Казмунайгаза" получило лицензию на месторождение Центральное

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ООО "Нефтегазовая компания "Центральная" (совместное предприятие "Газпрома", "Лукойла" и "Казмунайгаза") получило лицензию на право пользованием месторождения Центральное в Каспийском море на 27 лет с этапом геологического изучения на срок 7 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе "Лукойла".

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