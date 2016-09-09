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СП "Газпрома", "Лукойла" и "Казмунайгаза" получило лицензию на месторождение Центральное

Экономика и бизнес ТЭК
9 сентября, 17:47 UTC+3
Лицензия выдана на 27 лет с этапом геологического изучения на срок 7 лет
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ООО "Нефтегазовая компания "Центральная" (совместное предприятие "Газпрома", "Лукойла" и "Казмунайгаза") получило лицензию на право пользованием месторождения Центральное в Каспийском море на 27 лет с этапом геологического изучения на срок 7 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе "Лукойла".

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